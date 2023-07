Pilotprojekt: Erster Hofer Stadtbus mit PV-Anlage

Auf den Straßen in Hof seht ihr ab sofort einen neuen, bunt beklebten Stadtbus rumfahren. Das ist eine Aktion der Stadtwerke. Mit der (…)

Fahrende Leinwand: Kulturbus ab sofort in Hof unterwegs

Hofer Weihnachtsbeleuchtung: Heuer leuchtet es wieder in der Marienstraße

Mit Lichterketten geschmückte Straßenzüge – so sieht Hof in der Weihnachtszeit aus. Beziehungsweise sah so aus, bis es (…)