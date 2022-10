Pilotenstreik: 26 Flüge in München fallen aus

Der Pilotenstreik bei Eurowings trifft auch am dritten Tag Passagiere am Flughafen München. Stand Mittwochmorgen sollten laut Flughafen nur drei Starts und drei Landungen stattfinden. Je 13 wurden annulliert – insgesamt also 26 Flüge. Nicht betroffen sind dagegen weiterhin Flüge der Tochter Eurowings Discover und am Flughafen Nürnberg.

Mittwoch soll der letzte Tag des Streiks sein. In der Tarifauseinandersetzung geht es unter anderem um eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit und zusätzliche freie Tage.