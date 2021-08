Weiden (dpa/lby) – Bei einem Flugunfall in der Oberpfalz ist ein Pilot eines Leichtflugzeugs ums Leben gekommen. Der Mann war am Samstag mit dem Flugzeug von der Startbahn des Flugplatzes Weiden/Latsch abgekommen, berichtete die Polizei. Das Flugzeug ging in Flammen auf und brannte aus. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Kripo ermittelt zusammen mit dem Luftfahrtbundesamt zur Unfallursache.

© dpa-infocom, dpa:210821-99-920388/2