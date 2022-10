Pickup und Anhänger weg: Diebe schlagen in Erkersreuth zu

Erst am langen Wochenende sind in Rehau zwei Autos verschwunden. Jetzt haben Diebe ein paar Kilometer weiter, im Selber Ortsteil Erkersreuth, zugeschlagen.

Dort haben sie am Dienstagabend, offenbar im Zeitraum von nur eineinhalb Stunden, einen grünen Pickup der Marke Ford gestohlen. Er stand laut Polizei ohne Kennzeichen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Mühlbacher Straße. Mit dem Pickup haben die Diebe dann noch einen Anhänger (der Marke Blyss) abtransportiert. Wenig später haben offenbar die gleichen Täter in der Geheimrat-Rosenthal-Straße einen Fahrzeugtransporteranhänger mitgehen lassen (Marke: De Forenede Trailerfabrikker). Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe einen Skoda-Kombi mit tschechischem Kennzeichen dazu genutzt haben. Anwohner wollen die Fahrzeuge samt Anhängern mit drei Männern besetzt in Erkersreuth gesehen haben. Zeugen sollen sich bitte bei der Kripo Hof melden.