Pickert ist neuer Chef des bayerischen Landeskriminalamts

München (dpa/lby) – Der bisherige Inspekteur der bayerischen Polizei, Harald Pickert, ist neuer Chef des Landeskriminalamt (LKA) im Freistaat. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verabschiedete am Montag im neuen Schloss Schleißheim bei München den bisherigen Behördenchef Robert Heimberger in den Ruhestand. Das teilte das Ministerium in München mit. Heimberger war in den vergangenen fünf Jahren LKA-Chef. Pickert ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist seit 1981 im Polizeidienst.

Die bayerische Polizei ist nach eigenen Angaben mit rund 41 400 Beschäftigten einer der größten Polizeiverbände in der Bundesrepublik. Das LKA mit Sitz in München sei das größte bundesweit und beschäftige etwa 1600 Mitarbeiter, neben Kriminalbeamten auch Physiker, Chemiker, Mediziner und Informatiker. Unter anderem ist das LKA die Zentralstelle für die polizeiliche Datenverarbeitung und Datenübermittlung im Freistaat und zuständig bei Ermittlungen rund um Sprengstoff- und Kernenergieverbrechen, Geldfälschung, Landesverrat, Gefährdung der äußeren Sicherheit

owie der Gründung von oder Mitarbeit bei politisch motivierten kriminellen Vereinigungen.

Pickerts Nachfolger im Amt des Inspekteurs der Bayerischen Polizei wird der Münchner Polizeivizepräsident Norbert Radmacher. Er ist damit Stellvertreter des Landespolizeipräsidenten und koordiniert neben großen Polizeieinsätzen bayernweit die Verbrechensbekämpfung sowie die Arbeit der Schutz- und Verkehrspolizei. Außerdem untersteht ihm den Angaben nach das Lagezentrum der Bayerischen Polizei.