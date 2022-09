Piazolo: Zum Schuljahresstart «solide Unterrichtsversorgung»

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sieht die Lehrer- und Unterrichtsversorgung zum Schuljahresstart ungeachtet lauter Klagen von Lehrerverbänden insgesamt als solide an. Es gebe «immer noch ein paar offene Verträge», sagte Piazolo am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Das könne zu Schuljahresbeginn immer passieren, und das bleibe auch ein «dauerhaftes Geschäft». Auch aufgrund einer Reihe von Unbekannten – etwa Corona und Grippe – bleibe das Thema dringlich und schwierig.

Jetzt zum Start habe man aber «eine solide Unterrichtsversorgung», sagte Piazolo – auch wenn man zum Teil die Situation in einzelnen Landkreisen anschauen müsse. Insbesondere die Pflichtstundentafel an allen Schularten sicherzustellen, «das ist jetzt solide gelungen».

Eine konkrete Zahl, wie viele Lehrer aktuell fehlen, wollte Piazolo auf Nachfrage nicht nennen. «Es ist so, dass die Zahlen sich ständig ändern», sagte er – deshalb habe er zuletzt von einigen hundert gesprochen. Es wäre aber «unredlich», eine exakte Zahl zu nennen.