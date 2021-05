Piazolo spricht mit Adelt: Eltern können Fragen einreichen

Ab der kommenden Woche können einige Eltern aufatmen: Bayern will voraussichtlich die Grundschulen nun doch bei einer Inzidenz unter 165 öffnen. Im Hofer Raum ist der Wert allerdings noch nicht erreicht. Damit dürfte es weiter beim Homeschooling bleiben. Aus diesem Grund hat der Hofer SPD-Landtagabgeordnete Klaus Adelt vor einigen Wochen gefordert, dass sich Kultusminister Michael Piazolo den Fragen der Eltern in Stadt und und Landkreis Hof stellt. Das hat der Minister abgelehnt, er will aber mit Adelt sprechen. Der will dabei die Fragen der Eltern zur Schulsituation mitnehmen. Wer eine Frage an den Kultusminister hat, kann sich bis Mittwochfrüh per E-Mail an Adelt wenden.

Fragen bitte bis spätestens Mittwoch, den 5. Mai um 10.00 Uhr an folgende Mailadresse:

klaus.adelt.sk@bayernspd-landtag.de.