Piazolo: Digitales Lernen in Schulen massiv ausbauen

Nach den Vorstellungen von Bayerns Bildungsminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sollen alle Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse möglichst bald über ein digitales Endgerät verfügen. Im kommenden Schuljahr werde deshalb der Pilotversuch zu einer solchen 1:1-Ausstattung von bisher 250 Schulen um weitere 100 Einrichtungen ausgeweitet, kündigte Piazolo am Donnerstag in München an. Ab dem Schuljahr 2024/25 sollten sich dann alle der bayernweit rund 4000 weiterführenden und beruflichen Schulen auf diesen Weg machen können. In vielen Schulen gäbe es zudem schon jetzt eine gute Ausstattung mit Geräten.

«Die Zukunft heißt Lernen in einer vernetzten Welt», betonte Piazolo. In der derzeitigen Pilotphase des Projekts «Digitale Schule der Zukunft» würden rund 33 Millionen Euro investiert, bei einer flächendeckenden Umsetzung sei von jährlichen Kosten von rund 150 Millionen Euro auszugehen. In den Pilotschulen bekommen die Eltern bestimmter Jahrgänge einen Zuschuss von derzeit 300 Euro, künftig 400 Euro für die Anschaffung eines eigenen Tablets oder Notebooks. Alternativ werden schuleigene Geräte zur Verfügung gestellt.