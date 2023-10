Phishing-Mails: IHK für Oberfranken Bayreuth warnt Unternehmen vor Betrug

Die IHK für Oberfranken Bayreuth warnt aktuell vor Phishing-Mails, die vor allem bei Unternehmen ankommen. Als Absender ist „Die regionalen Industrie- und Handelskammern“ angegeben. In den Mails werden die Firmen aufgefordert, ihre Daten im Handelsregister über einen Link zu aktualisieren. Ansonsten werden sie aus dem Register rausgelöscht. Die IHK für Oberfranken Bayreuth macht in einer Mitteilung klar: Für das Handelsregister sind nicht die Industrie- und Handelskammern zuständig. Die IHK würde daher nie so eine Mail verschicken. Unternehmen sollen solche Mails also ignorieren und auf keinen Fall den Link anklicken und Daten rausgeben!

Wer sich unsicher ist, kann sich auch telefonisch bei der IHK für Oberfranken Bayreuth absichern: 0921/886-225