Pfotschndoch: Aufräumen in Weißenstadt

In den vergangenen Tagen und Wochen habt ihr für unsere Frühjahrsputz-Aktion fleißig Müll gesammelt, um unsere Region wieder sauber zu machen. Auch in Weißenstadt könnt ihr heute mit anpacken. Dort steht der jährliche Weißenstädter Umwelttag „Pfotschndoch“ an. Ab 9 Uhr könnt ihr euch Mülltüten und Handschuhe im Bauhof abholen. In kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Hygieneregeln könnt ihr dann verschiedene Stadtbereiche bis 11 Uhr säubern. Eine gemeinsame Brotzeit ist heuer leider nicht drin. Jeder der mitmacht, soll aber trotzdem eine kleine Anerkennung bekommen.