Pflegende Angehörige: Themenabend in Rehau

2,5 Millionen Berufstätige in Deutschland pflegen ihre Angehörigen zu Hause.

Die Rummelsberger Diakonie bietet pflegenden Angehörige heute Abend (3.11.) einen Vortrag. Der findet in den Räumen der Senioren Tagespflege am Perlenbach in Rehau statt. Referentin ist Elke Matthes vom SAPV-Team des Palliativnetz Dreiländereck aus Döhlau. Thema ist die Pflege am Ende des Lebens. Der Vortrag startet um 17 Uhr.