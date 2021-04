Pflegeheim in Altötting gerät in Brand: 55-Jährige stirbt

Altötting (dpa/lby) – Bei einem Brand in einem Pflegeheim im oberbayerischen Altötting ist eine 55 Jahre alte Bewohnerin ums Leben gekommen. Das Pflegepersonal und zahlreiche Feuerwehrkräfte hätten die Flammen schnell unter Kontrolle bekommen und fast alle Heimbewohner in Sicherheit gebracht, teilte die Polizei am Montag mit.

Bei dem Feuer am späten Sonntagabend wurde außerdem eine 77 Jahre alte Bewohnerin des Heims schwer verletzt. Drei weitere Bewohner und eine Pflegekraft mussten mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Das Feuer brach im ersten Stock des Pflegeheims aus, Genaueres wisse man noch nicht, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf Brandstiftung lägen derzeit nicht vor.

© dpa-infocom, dpa:210412-99-174842/2