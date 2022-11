Pflegefamilien im Fichtelgebirge: Wunsiedler Jugendamt wirbt mit Bäckertüten-Aktion

„Familie hat viele Formen“ – Diese Worte konntet ihr in den vergangenen Monaten oft lesen, wenn ihr bei einem Bäcker im Landkreis Wunsiedel eingekauft habt. Das Kreisjugendamt des Landkreises hat diese besondere Botschaft auf insgesamt 25 Tausend Bäckertüten drucken lassen. Die sind dann an 22 Verkaufsstellen an Kunden ausgegeben worden. Mit der Aktion wollte das Kreisjugendamt möglichst schnell und einfach über das Thema Pflegefamilien informieren. Bei den Menschen ist das Projekt sehr gut angekommen, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung des Wunsiedler Landratsamtes. Der Landkreis ist aber auch weiterhin auf der Suche nach Pflegefamilien. Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel:

Der Pflegekinderdienst im Landkreis Wunsiedel betreut aktuell 88 Kinder in 72 Pflegefamilien.