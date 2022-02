Pflegefamilien gesucht: Landkreis Wunsiedel startet Aktion

Wohl alle Eltern wollen ihren Kindern ein bestmögliches Leben ermöglichen. Manche Eltern sind aber zum Beispiel aufgrund von körperlichen oder psychischen Erkrankungen nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kommen. Dann kommen Pflegefamilien ins Spiel, die Kinder vorübergehend oder auch dauerhaft in Obhut nehmen. Der Pflegekinderdienst im Landkreis Wunsiedel betreut derzeit 88 Kinder in 72 Pflegefamilien. Der Landkreis ist aber auch auf der Suche nach weiteren Menschen, die sich als Pflegeeltern zur Verfügung stellen. In 13 Verkaufsstellen im Landkreis bekommen die Kunden in den nächsten Wochen insgesamt 25.000 Bäckertüten mit einer besonderen Botschaft in die Hand gedrückt. Damit will das Kreisjugendamt die Menschen im Landkreis möglichst niedrigschwellig über das Thema Pflegefamilien informieren.