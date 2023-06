Häufig steht im Alter die Frage an, ob es in ein Pflegeheim geht oder es einen Pflegedienst braucht. Damit verbunden sind aber auch viele Fragen, unter anderem welche finanziellen Hilfen es gibt. Die gibt es zum Beispiel auch vom Bezirk Oberfranken. Weil nicht jeder zur Beratung persönlich zur Sozialhilfeverwaltung nach Bayreuth kommen kann, kommen die Beraterinnen und Berater heute ins Landratsamt Hof. Bis 16 Uhr bietet der Bezirk einen Sprechtag an.