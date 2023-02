Pflegebedarf und -angebote: Stadt Hof startet Seniorenbefragung

Wie werden sich Pflegebedarf und Pflegeangebote in der Stadt Hof in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Herausforderungen könnten künftig auf die Stadt zukommen? Diese und weitere Fragen will die Stadt Hof mit einem neuen Seniorenpolitischen Gesamtkonzept beantworten. Die Stadt will herausfinden, wie die Situation der älteren Menschen in Hof genau aussieht. Da geht’s zum Beispiel um die Bereiche Wohnen, Soziales und Unterstützungsangebote. Aus den Ergebnissen dieser Analyse will die Stadt Hof dann konkrete Maßnahmen für die Altenhilfe entwickeln. Dabei sollen die betroffenen Bürger auch aktiv mitwirken, heißt es in einer Pressemeldung der Stadt Hof. Ab dem 23. Februar schickt die Stadt deswegen Fragebögen an Menschen über 60 raus. Die könnt ihr dann ausfüllen und bis zum 20. März an die Stadt Hof zurücksenden.

Sollten Personen Unterstützung bei der Ausfüllung des Fragebogens benötigen, können sie sich gerne an die Seniorenbeauftragte Dr. Sandra Häupler wenden.

Tel.: 09281 / 815-1792

Der Seniorenrat der Stadt Hof bietet ebenfalls eine persönliche Sprechstunde für Fragen oder Unterstützungsbedarf beim Ausfüllen des Fragebogens an:

09. März 2023

14:00-16:00 Uhr

Leitstelle Hofer Land, Berliner Platz 3, 95030 Hof