Pflegeangebote im Hofer Land: Leistelle Pflege und Vdk arbeiten enger zusammen

In Stadt und Landkreis Hof gibt es viele Menschen, die wegen eines Unfalls oder im Alter auf Pflege angewiesen sind. Oft haben Betroffene aber Probleme, an wichtige Infos zu den Pflegeangeboten in der Region zu kommen. Das soll sich künftig ändern: Die Leitstelle Pflege Hofer Land und der VdK Kreisverband Hof wollen ab jetzt enger zusammenarbeiten. Das haben Vertreter der Leitstelle und des Verbandes nun bei einem gemeinsamen Treffen beschlossen. Das konkrete Ziel der beiden Einrichtungen: Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige sollen künftig schneller an wichtige Informationen und Dienstleistungen kommen. Dabei wollen sich die beiden Einrichtungen gegenseitig ergänzen. So bündelt die Leitstelle Pflege verschiedene Beratungsstellen im Hofer Land. Währenddessen hilft der Vdk Menschen dabei, ihre gesetzlichen Ansprüche zum Thema Pflege durchzusetzen.