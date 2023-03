Pflege von Menschen mit Demenz: Schulung in der VHS Hofer Land

Wenn ein Angehöriger an Demenz erkrankt, dann krempelt das auch das eigene Leben komplett um. Die Angehörigen sind oft damit überfordert, sich um die Betroffenen zu kümmern. Das Demenznetzwerk der Lokalen Allianzen für Menschen mit Demenz im Hofer Land will sie entlasten. Sie vermittelt geschulte Ehrenamtliche, die stundenweise aushelfen. Heute startet aber auch eine Seminarreihe für pflegende Angehörige. Die Schulung findet in der VHS Hofer Land statt. Martha Link von der Alzheimer Gesellschaft Regionalgruppe Hof/Wunsiedel referiert an drei Tagen in dieser Woche über das Krankheitsbild und über Tipps für den Alltag. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Termine:

13.3.2023 und 15.3.2023 jeweils von 14 bis 17 Uhr, 18.3.2023 von 10 bis 16 Uhr