Pflege so nah: Neue Tagespflege in Schwarzenbach an der Saale bekommt Förderung

Wenn sich der körperliche und geistige Zustand im Alter verschlechtert, steht früher oder später die Frage im Raum, ob es in ein Pflegeheim gehen muss. Nicht für jeden ist das das richtige. Manche Menschen können noch ganz gut zuhause leben, brauchen aber trotzdem Unterstützung im Alltag. Für diese Menschen könnte eine Tagespflege die richtige Anlaufstelle sein. Die Stiftung Marienberg will in Schwarzenbach an der Saale solche neuen Tagespflegeplätze schaffen. Unterstützung kommt dafür vom Freistaat Bayern. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, ist das Projekt im Förderprogramm „Pflege im sozialen Nahraum – PflegesoNah“ mit dabei.