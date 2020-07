Pflege in Corona-Zeiten: Noch nie so viele Krankschreibungen

Gerade die Ärztinnen und Ärzte und die Menschen, die in der Pflege arbeiten, sind während der Lockdown-Phase besonders gefordert gewesen. Und vor allem die Mitarbeiter dieser Branche sind am meisten selbst an dem Virus erkrankt. Zwischen März und Mai hat es deutlich mehr Krankschreibungen gegeben, zeigt eine Analyse der Daten von bayerischen AOK-Versicherten. Demnach sind am wenigsten die Softwareentwicklung und die Landwirtschaft von den Ausfällen betroffen gewesen. Besonders deutlich sind die regionalen Unterschiede. In Hotspots wie den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth hat es fast neumal so viele Krankschreibungen wie im bayerischen Durchschnitt gegeben. Das Hofer Land liegt im oberen Drittel der Statistik.