Pflege-Fachkongress in Nürnberg: Leitstelle Pflege Hofer Land stellt sich vor

„Gute Pflege – Daheim in Bayern“ – unter diesem Motto hat in Nürnberg ein Fachkongress des Bayerischen Gesundheitsministeriums stattgefunden. Auch die neue Leitstelle Pflege Hofer Land war mit einem Stand vertreten. Im

Rahmen einer Gesprächsrunde zum Thema „Wir gestalten Pflege – erfolgreiche Beispiele in Bayern“ hat Alexandra

Puchta, fachliche Geschäftsführerin, die Aufgaben der Leitstelle vorgestellt.

Die Leitstelle Pflege Hofer Land bündelt verschiedene Beratungsstellen zum Thema Pflege, um Pflegebedürftige und Angehörige bei ihren Anliegen zu unterstützen.