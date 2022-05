Pfingstprogramm des Jugendzentrum „Q“: Anmeldezeitraum hat begonnen

Für viele Familien geht es in den Pfingstferien bald wieder in den Urlaub. Bei dem schönen Wetter gibt es aber auch in der Euroherz-Region einige interessante Veranstaltungen. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren hat das Jugendzentrum „Q“ deshalb ein abwechslungsreiches Pfingstprogramm auf die Beine gestellt. Ab heute (Montag 23.05) könnt ihr eure Kids zu den verschiedenen Koch-, Bastel-, und Spielangeboten anmelden. Auch in der Ferientagesbetreuung des Jugendverbändehauses, den Stadtranderholungswochen und der Campingfreizeit am Brombachsee sind noch einige Plätze frei.

Infos zu allen Angeboten und der Ferienbetreuung findet ihr hier