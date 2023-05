Pfingstferienprogramm in Hof: Anmeldung ab sofort möglich

Ende Mai stehen für die Schüler in der Region die Pfingstferien an. Im Kinder- und Jugendzentrum „Q“ in Hof gibt’s dann auch wieder verschiedene Aktionen für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Ab Heute (MO) könnt ihr euch für das Pfingstferienprogramm anmelden. Die Anmeldefrist endet am Freitag (19. Mai) um 12 Uhr. Geplant sind verschiedene Workshops und Tagesauflüge. Einmal geht’s zum Beispiel nach Plauen in die Falknerei, und auch eine Lama-Trekkingtour am Döbraberg wird es geben.

Zusätzlicher Hinweis Ferienfreizeiten/-betreuungen der Stadt Hof:

Für die Campingfreizeit in den Pfingstferien vom 30. Mai bis 3. Juni 2023 (100 €), die Stadtranderholungswochen vom 31. Juli bis 18. August 2023 (70 €/Woche; Woche 1 und 2 nur noch Restplätze) sind noch Plätze frei.