Damit in den Pfingstferien keine Langeweile aufkommt, bietet das Fichtelgebirgsmuseum Wunsiedel Kinderkreativkurse an. Wenn ihr zwischen sechs und 14 Jahre alt seid, könnt ihr euch heute (MI) und am Freitag in den Werkstätten von Töpfer und Schmied ausleben. Für die Kurse müsst ihr euch vorab anmelden.

Weitere Infos unter www.fichtelgebirgsmuseum.de