Pfingstferien: Anmeldung für Ferienangebote der Stadt Hof startet

Gefühlt sind die Osterferien gerade erst zu Ende gegangen, bald stehen aber schon wieder die nächsten Ferien an. Für die Pfingstferien bietet die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof wieder eine Ferienbetreuung und Freizeiten an. Einmal geht es zum Campen nach Rothleiten bei Berg und einmal für ein paar Tage an den Brombachsee. Anmelden könnt ihr euch ab heute über das Online-Ferienbuchungsportal der Stadt Hof.

Die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Hof bietet 2023 wieder drei Freizeitangebote an:

Campingfreizeit in den Pfingstferien – Kommunale Jugendarbeit,

vom 30. Mai bis 3. Juni 2023 (8 bis 12 Jahre) in Rothleiten bei Berg (100 €)

Campingfreizeit des Stadtjugendrings Hof,

vom 31. Juli bis 4. August 2023 (9 bis 13 Jahre) am Brombachsee (150 €)

Stadtranderholung der Stadt Hof – Kommunale Jugendarbeit,

vom 31. Juli bis 4. August 2023, vom 7. bis 11. August 2023 und vom 14. bis 18. August 2023

(6 bis 12 Jahre) im Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum Hof, Hof (70 € je Woche)

Die Online-Anmeldung zu diesen drei Freizeitmaßnahmen beginnt am 24. April 2023 ab 8:00 Uhr über das Online-Ferienbuchungsportal der Stadt Hof.