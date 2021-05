Für die meisten gibt es an Pfingsten einfach einen zusätzlichen Tag frei. Was an dem christlichen Feiertag eigentlich gefeiert wird, wissen die wenigsten. Dabei ist es eines der wichtigsten Kirchenfeste, es gilt auch als Geburtstag der christlichen Kirche. Christen feiern das Kommen des Heiligen Geistes. In der St. Michaeliskirche in Hof findet deshalb am Montag ein musikalischer Pfingstgottesdienst statt. Beginn ist um 9.30 Uhr.