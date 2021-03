Pferde auf Abwegen: Polizei muss bei Wurlitz einschreiten

Ein Autofahrer hat auf der B289 bei Rehau gestern am frühen Morgen eine Vollbremsung hinlegen müssen – sonst wäre er mit zwei Pferden zusammengestoßen. Die beiden Tiere waren aus einem Stall in Wurlitz ausgebüxt. Die Polizei musste die Pferde laut Pressebericht zusammen mit anderen Verkehrsteilnehmern einfangen, um Unfälle zu vermeiden. Irgendetwas hatte die Pferde zuvor offenbar so erschreckt, dass sie die massive Sicherung ihrer Box aus der Wand getreten haben und so entkommen konnten. Die Polizei bittet den Autofahrer, der die Vollbremsung hinlegen musste, sich bei der Rehauer Polizeistation zu melden.