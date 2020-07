Am Abend ist ein Rettungshubschrauber in die Luft gegangen. Er hat zwischen Tauperlitz und Erlalohe eine Reiterin abgeholt. Laut der Integrierten Leitstelle Hochfranken hat sie das Pferd abgeworfen, sodass sie im Straßengraben landete. Eine weitere Reiterin fand die Frau – sie war am Kopf verletzt und blutete. Der Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.