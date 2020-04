Petra sucht Helden: Registrierungsaktion für Münchbergerin

Wir haben schön öfter über Menschen berichtet, die an Leukämie erkrankt sind. Und auch darüber, wie eine Stammzellspende ihnen das Leben gerettet hat. Auch Petra aus Münchberg war schon so weit. Vor ein paar Wochen bekam sie aber die Nachricht, dass sie ein zweites Mal an Leukämie erkrankt ist. Die Diagnose hat ihr Leben wieder komplett auf den Kopf gestellt. Nur eine neue Stammzellspende ist ihre Überlebenschance. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei hat deshalb eine Registrierungsaktion ins Leben gerufen. Wegen des Corona-Virus läuft sie komplett online. Den Link findet ihr hier.