Petition von Höllentalbahn-Gegnern: Übergabe im Landtag verschoben

Es handle sich nicht um eine „Bimmelbahn“ sondern um „Schwerlastverkehr“:

Das Bündnis Höllental und der vom Bündnis gegründete Verein zur Erhaltung des Höllentals setzen sich gegen die Reaktivierung der Höllentalbahn ein. Das würde ja vor allem einer Firma aus Blankenstein einen logistischen Vorteil bringen. Die Reaktivierungs-Gegner befürchten große Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet und beziehen sich dabei auf ein Gutachten aus Thüringen. Tobias Schütze ist Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung des Höllentals:

Über 2000 Unterschriften haben sie für eine entsprechende Petition gesammelt. Die sollte ursprünglich heute (Mittwoch) an Landtagsvizepräsidenten Karl Freller übergeben werden. Krankheitsbedingt findet die Übergabe jetzt aber erst am 27. April in München statt, teilt das Bündnis Höllental mit.