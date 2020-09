Petition für Erhalt des Selber Klinikums: Viele Unterstützer

Die Corona-Pandemie hat an vielen Stellen für Improvisationen und Veränderungen gesorgt. So auch beim Klinikum Fichtelgebirge Haus Selb. Dort wurden Abteilungen in das Haus Marktredwitz ausgelagert. Jetzt soll sich das wieder ändern: Die Abteilungen samt Personal müssen nach Selb zurück – das fordern zumindest die Unterstützer der Petition zum Erhalt des Selber Krankenhauses. Christian Pich, Selber Stadtrat der Aktiven Bürger, hat sie ins Leben gerufen. Diejenigen, die unterschreiben, fordern, dass das Krankenhaus Selb mit einer Notaufnahme, einer Inneren und einer Chirurgischen Abteilung und einem Durchgangsarzt ausgestattet wird. Der Bestand und erhalt des Selber Hauses habe oberste Priorität. Sollte der Geschäftsführer dazu nicht in der Lage sein, solle der Aufsichtsrat den Geschäftsführer ablösen, heißt es in dem Schreiben. Gestern hat Pich die Petition gestartet – bis jetzt haben schon über 1000 Personen unterschrieben.