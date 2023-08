Petit Paris in Hof: Stadt soll Schrottimmobilie abreißen

Wer an Schrottimmobilien in Hof denkt, dem kommt wahrscheinlich gleich das Petit Paris im Hofer Bahnhofsviertel in den Sinn. Das Gebäude ist seit Jahren baufällig. Weil schon Gebäudeteile auf die Straße fallen, hat die Stadt entsprechende Sperrungen eingerichtet. Der CSU-Stadtratsfraktion ist das zu wenig. In einem Antrag an Oberbürgermeisterin Eva Döhla appelliert sie erneut an die Stadtverwaltung, das Haus komplett abreißen zu lassen. Das Petit Paris koste die Stadt viel Geld, es habe negative Auswirkungen auf das Stadtbild und gefährde die Sicherheit der Anwohner in dem Bereich. So begründet die Fraktion ihre Forderung. Die Mittel dafür soll die Stadt in den Haushalt 2024 einstellen. Bislang beseitigt die Stadt nur einzelne Gebäudeteile.