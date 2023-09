Petit Paris in Hof: Bald beginnt der Teilabriss

Vom exotischen Tanz-Cabaret zur verfallenen Ruine, in der die Ratten hausen: Das „Petit Paris“ im Hofer Bahnhofsviertel stört die Anwohner schon seit Jahren und ist seither immer wieder Thema in Stadtratssitzungen. Dass die Stadt Hof das Gebäude teilweise abreißen lassen darf, ist seit Juli bekannt. Von dem Gebäude geht eine Gefahr aus und der Eigentümer kümmert sich trotz gesetzter Fristen nicht darum.

Der Bauausschuss hat jetzt einen Schritt hin zum geplanten Teilabriss gemacht und einer Abbruchfirma den Auftrag dafür erteilt. Wegkommen sollen Teile des Dachs und die Kamine. So soll nichts mehr herunterstürzen können und die Absperrungen rund um die Schrottimmobilie verschwinden. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Was allerdings mit dem Rest des Gebäudes passiert, ist zum aktuellen Zeitpunkt weiter unklar.