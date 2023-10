Peter Maffay: Meine Zeit als Vater ist jetzt gekommen

Seit 46 Jahren will ein Berliner Professor seinen Opel Olympia Caravan nicht mehr gewaschen haben. Der Oldie ist zur Sehenswürdigkeit (…)

Max Mutzke hatte 2004 seinen ersten Auftritt auf großer Bühne. Für das 20. Jubiläumsjahr hat er viel vor. In einem Kinderbuch rät der (…)

Ein Berliner Florist ist zum Gewinner der Floristik-Weltmeisterschaft in England gekürt worden. Warum er die Jury überzeugen konnte. (…)

Nur noch Dinge tun, die Spaß machen - das hat sich der frühere «Lindenstraße»-Schauspieler Joachim H. Luger vorgenommen. «Ich will mich (…)

Sängerin Joy Denalane beklagt Menschenbild in Schulbüchern

Die Sängerin erinnert sich an viele Stereotype in den Schulbüchern ihrer Kinder - etwa anhand von Kleidung. Es müsse mehr in die (…)