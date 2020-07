Peter Berek: Zweifel an Bedarf des SüdOstLinks

Dass der Landkreis Wunsiedel von der geplanten Stromtrasse SüdOstLink nicht begeistert ist, hat er schon durch die Klage gegen die Trasse vor dem Bundesverwaltungsgericht gezeigt. Jetzt legt der Wunsiedler Landrat Peter Berek nach und zweifelt den Bedarf der Trasse grundsätzlich an.

Das hat er von der Kanzlei Baumann vor dem Gericht auch so vortragen lassen. Er stützt sich dabei auf ein Gutachten eines Sachverständigen. Darin sagt dieser zum Beispiel, dass der SüdOstLink nicht der Energiewende dient, sondern für die vielmehr ein Hinderniss darstellt. Wenn der Bedarf also nicht gegeben sei, fehle der Bundesfachplanungsentscheidung die rechtliche Grundlage, so Berek. Vor dem Gericht haben die Anwälte des Landkreises jetzt dargelegt, dass der SüdOstLink weder umweltfreundlich sei, noch günstigen Strom bringen würde. Die Kosten für die Leitungen liegen derzeit bei geschätzten 95 Milliarden Euro. Das würde den Strom teurer machen. Deshalb hält der Landkreis die gesamte Netzplanung für fragwürig. Der Landkreis fordert ein Umsteuern und eine integrierte Netzplanung. Bis diese vorliegt, sollen die Planungen ruhen. Deshalb haben die Anwälte die Aussetzung des Planstellungsverfahren beantragt.