Pesic: Erfolgscoach Laso soll Meistertitel holen

Bayern Münchens Basketball-Manager Marko Pesic hat die Verhandlungen mit Erfolgscoach Pablo Laso als extrem unkompliziert beschrieben. «Es ging nicht mal fünf Minuten um Vertragsdetails», sagte der 46-Jährige in einem Interview der «Sport Bild» (Mittwoch). «Das glaubt mir jetzt wieder niemand, aber es ist so: Er hat weder beim Gehalt noch bei Neu-Verpflichtungen besondere Ansprüche gestellt. Und Pablo hat mit Real Madrid alles gewonnen, was man gewinnen kann.»

Laso trainierte zwischen 2011 und 2022 sehr erfolgreich Real Madrid und führte das Team unter anderem zu sechs Meisterschaften und zwei Euroleague-Titeln. Nach vier Jahren ohne Meisterschaft soll er in der kommenden Spielzeit auch die Bayern zum nächsten großen Erfolg führen. «Auch wenn wir auf der Trainerposition jetzt einen haben, um den uns viele beneiden – unser Ziel lautet: Wir gehen als deutscher Meister in den SAP Garden», sagte Pesic. Spiele in die neue Halle sind von der Saison 2024/2025 an geplant.