Berek schreibt an Merkel: Mehr Impfstoff für Grenzregionen

Mal schnell über die Grenze nach Tschechien zum Einkaufen oder Tanken – bis vor knapp einem Jahr ist das für uns völlig normal gewesen. Seit Corona in unserem Nachbarland so stark zugeschlagen hat, gibt es wieder Grenzkontrollen und wir müssen auf Distanz bleiben. Das belastet auch die nachbarschaftlichen Beziehungen. Studierende, Austauschschüler, Kindergartenkinder oder einfach Verwandte oder Freunde können sich im Grenzraum meist nur noch digital sehen. Deshalb fordert der Wunsiedler Landrat und Euregio-Präsident Peter Berek schnelle Öffnungsperspektiven. In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsident Markus Söder bittet er um mehr Impfstoff für den Grenzraum. Nur durch eine hohe Immunisierung könnten sich die Beziehungen mittelfristig wieder normalisieren, so Berek.