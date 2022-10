Personennahverkehr barrierefrei machen: Mehrwöchige Bauarbeiten in Hof

Ab heute warten in der Euroherz-Region zwei weitere Straßensperrungen auf euch. Im Nailaer Ortsteil Lippertsgrün ist der Bereich auf (…)

Bauarbeiten in der Region: Straßensperrungen in Naila und Hof

Kanalarbeiten am Otterberg: Straße für den Verkehr gesperrt

Am Otterberg in Hof müsst ihr in den nächsten drei Tagen mit Behinderungen rechnen. Die Stadt Hof muss die Straße ab sofort voll (…)