Personalnot: Eltern demonstrieren in Tauperlitzer Kita

Es ist kein Geheimnis, dass sich viele Eltern schwertun, einen Betreuungsplatz für ihre Kinder zu finden. Aber auch wenn sie einen Platz haben, hören die Probleme zum Teil nicht auf. Das liegt daran, dass vielen Kitas das Personal fehlt. Das hat dann zur Folge, dass Gruppen oder bestimmte Angebote einfach wegfallen. Der Mangel an Erziehern liegt aber auch oft an dem Anstellungsschlüssel, der im Norden Bayerns schlechter ist als im Süden des Freistaats. Auf den Personalmangel und seine Folgen wollen die Eltern der Kinder der Kita Regenbogenland in Tauperlitz heute aufmerksam machen. Wie es auf Nachfrage aus der Kita heißt, werden die Eltern ab 10.30 Uhr in der Kindertagesstätte demonstrieren. Auf der Internetseite der Kita steht, dass dort aktuell 14 Mitarbeiter in drei Kindergartengruppen arbeiten.