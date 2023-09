Personalmangel: Vogtlandkreis erwägt Einschränkungen bei RufBussen

Zu wenig Personal und viele Krankschreibungen. Das erschwert die Planungen des Zweckverbandes Öffentlicher Personennahverkehr Vogtland (ZVV). In der jüngsten Verbandsversammlung waren daher auch mögliche Einschränkungen im Busverkehr Thema. Der Krankenstand sinkt zwar und es sind auch neue Busfahrer in der Ausbildung, aber das reicht nicht aus, damit der Verkehr wieder normal läuft. Der ZVV erwägt deswegen Maßnahmen, falls sich in den kommenden Monaten die Lage nicht verbessert. Als ersten würden wohl weniger RufBusse unter der Woche in den Randzeiten fahren. Im zweiten Schritt wäre auch eine Reduzierung am Wochenende denkbar. Besonders gefragte Linien sollen aber bleiben. Sollte das nicht reichen wäre es auch möglich den normalen Busverkehr zu reduzieren – an den Randzeiten und in abhängig von der Nachfrage. Der Schülerverkehr soll aber uneingeschränkt fahren.