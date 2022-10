Personalmangel und Nachwuchssorgen: NGG fordert mehr Lohn für Bäckereien

Sie stehen früh morgens auf, damit bei uns Brötchen und anderes Gebäck auf dem Frühstückstisch stehen – Nun sollen Mitarbeiter in Bäckereien mehr Geld bekommen. Das fordert zumindest die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätte, kurz NGG. Konkret heißt es in einer aktuellen Mitteilung der NGG: Die Löhne im bayerischen Bäckerhandwerk sollen um 7,5 Prozent steigen. Die insgesamt knapp 600 Bäcker in Stadt und Landkreis Hof würden demnach künftig 14 Euro 82 pro Stunde verdienen. Aktuell sind es 13 Euro 67. Die NGG will damit den Auswirkungen der Inflation entgegenwirken und den Bäckerberuf attraktiver machen. Denn auch diese Branche hat mit Personalmangel und Nachwuchssorgen zu kämpfen, so die NGG. Die Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und dem Landes-Innungsverband für das bayerische Bäckerhandwerk starten in der kommenden Woche