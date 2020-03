Personal für Testzentren gesucht: Vogtlandkreis startet Aufruf

Überall in der Region gibt es mittlerweile zentrale Teststellen für das Corona-Virus. Damit die laufen, braucht es medizinisches Personal. Die Arbeit in so einem Testzentrum ist nämlich freiwillig. Der Vogtlandkreis hat deshalb jetzt einen Aufruf für seine drei sogenannten Portalpraxen gestartet. Wer eine medizinische Ausbildung hat und helfen möchte – z.B. auch Ärzte im Ruhestand – soll sich beim Landratsamt in Plauen melden. Den Kontakt gibt’s unten. Die Testzentren im Vogtland befinden sich am Helios-Klinikum in Plauen, am Klinikum Obergöltzsch in Rodewisch und an der Paracelsus-Klinik in Reichenbach. Achtung: Nur Personen, die explizit vom Arzt dorthin geschickt wurden, können sich bei einem solchen Testzentrum auf das Corona-Virus testen lassen.

Kontakt:

paessler.marion@vogtlandkreis.de oder Tel.: 03741 300-1070