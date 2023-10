Personal aufgestockt: Hofer Eisteich-Saison kann pünktlich starten

Im vergangenen Jahr haben viele warten müssen, bis sie ihre Runden am Hofer Eisteich drehen konnten. Wegen Personalmangels hat sich der Start in die Eislaufsaison verzögert. Heuer hat die Stadt Hof vorgesorgt. Es sind jetzt zusätzliche Mitarbeiter im Einsatz und auch geschult im Umgang mit Kältemitteln und Kälteanlagen, heißt es aus dem Rathaus. So kann der Eisteich wie geplant zum Beginn der Herbstferien in die neue Saison starten. Am Wochenende gibt es jetzt längere Öffnungszeiten, außerdem ist der Seniorenlauf am Dienstag zurück. Die Eintrittspreise bleiben gleich, auch einen Gastronomen konnte die Stadt für den Eisteich wieder finden.

