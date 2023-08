Persönliche Gegenstände von Roy Black: Dauerleihgabe für Fernweh-Park

In Oberkotzau gibt es den Schilderpark „Signs of Fame“. Dort könnt ihr euch neben kuriosen Ortsnamen auch signierte Schilder von berühmten Persönlichkeiten anschauen. Initiator Klaus Beer plant seit Jahren ein zusätzliches Starmuseum. Einen Platz gibt es dafür bislang nicht. Dafür schon zahlreiche Ausstellungsstücke. Dort sollen einmal die Handabdrücke der Stars rein, Goldene Schallplatten und andere persönliche Gegenstände. Zum Beispiel die von Roy Black. Friedhelm Tiemann hat Klaus Beer für das Starmuseum die Gegenstände des Roy Black Archivs als Dauerleihgabe überlassen. Mitte der Neunziger hatte er gemeinsam mit seiner Frau Irmgard das Roy Black Museum in Dortmund eingerichtet. Seitdem Tiemanns Frau verstorben ist, ist dieses aber geschlossen. Die persönlichen Sachen von Schlagerstar Roy Black sollen also im geplanten Starmuseum Platz finden.