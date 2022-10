Persönliche Fahrgastbetreuung: Mehr Zugbegleiter im Vogtland eingesetzt

Wer im Vogtland mit dem Zug fahren möchte kauft sein Ticket meistens online oder an einem Automaten im Zug. Das soll sich aber ändern: Bald wird der Ticketverkauf in den Zügen der vogtlandbahn direkt am Sitzplatz angeboten. Das teilt der Verkehrsverbund Vogtland nun mit. Zum Beginn der Herbstferien in Sachsen erhöht die Länderbahn die Zugbegleiterquote in den Zügen der vogtlandbahn auf 100 Prozent. Dadurch habt ihr dann künftig überall einen persönlichen Ansprechpartner mit an Bord. Die Zugbegleiter unterstützen und beraten euch bezüglich Anschlussverbindungen und touristischen Ausflugszielen. In der Übergangszeit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember könnt ihr eure Tickets noch an den Ticketautomaten in den Zügen kaufen. Bis zum Jahreswechsel werden sie aber Stück für Stück abgebaut.