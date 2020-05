Perlenradweg: BN fordert Baustopp

Von Oberkotzau aus nach Rehau, über Schönwald und Selb – Endstation: Asch in Tschechien. So soll der Perlenradweg mal verlaufen. Jetzt hat sich die Kreisgruppe Hof des Bund Naturschutzes in das Projekt eingeklinkt. Sie hat den Oberkotzauer Gemeinderat dazu aufgefordert, den Bau zu stoppen und den Verlauf der Trasse teilweise zu verlegen. Der Perlenradweg ist allerdings schon mitten im Bau. Er führt durch eine Biotopfläche. Das hat der BN kritisiert. Auch die ursprüngliche Variante des Weges hätte zum Teil durch das Biotop geführt – die Eingriffe wären hier allerdings deutlich kleiner gewesen. Das bestätigt auch Bürgermeister Stefan Breuer gegenüber Radio Euroherz. Aber auch jetzt würde der Bau des Radweges umwelttechnisch begleitet, betont er. So wurden zum Beispiel Pflanzen, die besonders schützenswert sind, versetzt. Das Gremium hat sich in seiner Sitzung in dieser Woche deshalb gegen den geforderten Baustopp des BN entschieden.

(Symbolbild)