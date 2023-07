Schwacher Ungarn-Auftakt für Verstappen und Red Bull

Ein knallharter Blitzwechsel verhilft Daniel Ricciardo zurück ins Formel-1-Cockpit. Bei Alpha Tauri will sich der Australier neu (…)

Seriensieger Max Verstappen steuert in der Formel 1 vor dem Ungarn-Gastspiel auf Rekordkurs. Für gute Laune im Fahrerlager dürfte die (…)

Verstappen holt ersten Startplatz in Österreich

Natürlich holt Max Verstappen sich in Spielberg die Pole Position. Der Niederländer ist in Österreich nicht zu schlagen. Er will für (…)