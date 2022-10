Per Haftbefehl gesucht: Bundespolizei Selb nimmt Mann am Hofer Hauptbahnhof fest

Beamte der Bundespolizeiinspektion Selb haben am Abend einen 37-Jährigen am Hofer Hauptbahnhof festgenommen. Bei der Kontrolle am Bahnsteig haben die Polizisten festgestellt, dass gleich mehrere Haftbefehle gegen den wohnsitzlosen Mann vorliegen. Demnach wurde der Mann von den Staatsanwaltschaften Traunstein und Landshut gesucht worden sein. Im polizeilichen Fahndungssystem seien Widerstand, Beleidigung und ein tätlicher Angriff gegen Vollstreckungsbeamte notiert gewesen, so die Polizei in einer Mitteilung. Gegen den Mann soll eine Geldstrafe von über 4000 Euro und eine sechsmonatige Gefängnisstrafe vorgelegen haben, genauso wie ein Untersuchungshaftbefehl wegen Entziehung elektrischer Energie. Der Mann kam am Morgen vor den Ermittlungsrichter am Amtsgericht Wunsiedel und anschließend in eine JVA.