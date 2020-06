Ein junger Marktredwitzer hat Polizisten gestern am Feiertag mit beiden Händen den Mittelfinger gezeigt. Er ist den Beamten in der Ottostraße in Marktredwitz entgegen gekommen. Als sie ihn kontrolliert haben, haben sie bei ihm einen Alkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: Der junge Mann ist mit 1,88 Promille unterwegs gewesen. Dem nicht genug, hat er bei der Kontrolle sein Geschlechtsteil entblößt. Er bekommt jetzt eine Anzeige wegen Beleidigung.

(Symbolbild)