Pendleratlas: Gemeinde Töpen ganz vorn dabei

Lange Staus, Stop and Go, das passiert auch hier in der Euroherz-Region im Berufsverkehr – vor allem wenn dann noch irgendwo eine Baustelle ist. Aber mit den Pendlerströmen in den bayerischen Metropolen München, Nürnberg und Regensburg ist das nicht vergleichbar. Das zeigt der aktuelle Pendleratlas des Landesamts für Statistik. In Oberfranken entsprechen die Pendlerzahlen den einzelnen Stadtgrößen. Eine Gemeinde fällt in der Statistik aber auch auf: Die Gemeinde Töpen im Landkreis Hof. Mit 90,7 Prozent hat Töpen eine der höchsten Einpendelquoten unter den bayerischen Gemeinden. Also ein hohes Verhältnis von Einpendlern zu den Beschäftigten vor Ort. Das dürfte am Bio-Großhändler Dennree liegen, der dort seinen Hauptsitz hat.